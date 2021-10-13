مداهمات وكمائن لقوى الأمن.. وهذه الحصيلة

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــةالبـــــلاغ التــــالـي:بنتيجة الاستقصاءات والتحريات الحثيثة تمكنت دوريات شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من كشف هوية أفراد شبكة منظمة، منهم من يقوم بعمليات نقل المخدرات من البقاع الى بيروت لتوزيعها على المروجين الذين يقومون بدورهم بترويجها ضمن محافظة جبل لبنان، كما تم تحديد هوية بعض زبائنهم، وهم كل من:م. ع. (مواليد عام 1979، لبناني) موزّعج. ي. (مواليد عام 1960، لبناني) موزّعه. س. (مواليد عام 1987، مصري) تاجر ومروجه. س. (مواليد عام 1992، لبناني)ع. ا. (مواليد عام 1988، لبناني)م. د. (مواليد عام 2000، سوري)ا. س. (مواليد عام 2005، سوري)بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة كمائن محكمة ومداهمات نتج عنها توقيف الأول في مار مخايل والذي كان بصدد نقل مخدرات من البقاع الى بيروت لتوزيعها على المروجين، والثاني في فرن الشباك الذي كان يروج المخدرات سيرا على الاقدام في المحلة، والثالث والرابع والخامس في محلتي فرن الشباك والدكوانة، والأخيرين في محلة برج حمود على متن دراجة آلية تم ضبطها.وقد اسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية كبيرة من المخدرات معدة للترويج من كوكايين، حشيشة الكيف، السالفيا والكريستال، إضافة الى هواتف خليوية ومبالغ مالية.بالتحقيق معهم، اعترف:- الاول والثاني بقيامهم بنقل كميات المخدرات من بعلبك إلى بيروت وتسليمها للمروجين.- الثالث بتجارة وترويج المخدرات منذ حوالي الأربعة أشهر في محلة فرن الشباك، وأنه يستحصل عليها من الموزعين المذكورين.- الباقون بتعاطي المخدرات.أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء.