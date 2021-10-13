الكتائب في زحلة.. طموح كبير وازمة داخلية

يرغب حزب الكتائب اللبنانية بنقل تجربته بالتقارب والتنسيق وحتى التحالف مع مجموعات الثورة في دوائر واقضية جبل لبنان الى دائرة زحلة من اجل الاستفادة من تبدل مزاج الرأي العام منذ ما بعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ الى اليوم.

ينظر الكتائب الى زحلة بإعتبارها منطقة "صديقة" يوجد الكثير من التاريخ بينها وبين الحزب المسيحي العريق، لكن تراجعا شعبيا اصاب الكتائب منذ سنوات، كسائر الاحزاب، او اقله انكفأ بعض الحزبيين عن النشاط لاسباب كثيرة لا مجال لذكرها الان.

اليوم تحاول الكتائب استعادة جزء من مجدها في الدائرة البقاعية وهي لذلك تعمل على حسم خياراتها الحزبية التي من الممكن ان تلعب دورا ايجابيا في الواقع السياسي والشعبي وحتى في صناديق الاقتراع التي تضع الصيفي آمالا كبيرا عليها.

من الواضح، وبالرغم من عدم تبليغه رسميا، ان حزب الكتائب لا يرغب بترشيح النائب السابق ايلي ماروني في زحلة، بل ان الاتجاه هو لاختيار شخصية اخرى حزبية قريبة من الناشطين الحزبيين وتحظى بتأييدهم، ولديها حظوظ في الخرق.

المشكلة في هذا القرار انه يزعج ماروني، الذي بدأ يروج انه يريد الاستقالة من الحزب، حتى انه لم يحضر الاحتفال الذي اقيم قبل ايام في اقليم زحلة واعلن خلاله عن منتسبين جددا للحزب.

ووفق تقديرات انتخابية فانه لا يمكن لحزب الكتائب الوصول الى الحاصل الانتخابي وحيدا، بل هو بحاجة حتما الى تحالف واسع مع المجتمع المدني بالرغم من عودة الكثير من الكوادر الحزبية الى صفوف الحزب والنشاط تحت رايته، بعدما عملوا في السنوات الماضية، بسبب امتعاضهم الحزبي، مع ماكينات انتخابية لزعماء محليين.

ترجح مصادر متابعة ان تخطو الكتائب خطوات واضحة في النيابة، وان تنسج تحالفات تمكنها على الاقل من خوض معركة جدية في الدائرة.وترى المصادر ان تلويح ماروني بالاستقالة من الحزب لن يؤثر على القرارات الحزبية، لان الاستراتيجية التي يعمل وفقها الكتائب تهدف الى تصحيح الخلل الحاصل منذ عدة سنوات والذي يجب الذهاب به نحو حلول جذرية تعيد شد العصب الحزبي.