خطوة إنمائية أولى من حكومة ميقاتي تجاه مرفأ طرابلس.. هذا ما ستتضمنه

كتبت "سفير الشمال": شكل إطلاق مشروع إستكمال البنى التحتية في مرفأ طربلس خطوة إنمائية أولى من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تجاه عاصمة الشمال، وكشف أن هناك مشاريع عدة عائدة للفيحاء نائمة في الأدراج الرسمية بفعل غياب المدينة عن السلطة، وتحتاج الى من ينفض الغبار عنها وإعطاء إذن المباشرة فيها، على غرار ما حصل في مشروع المرفأ الممول من البنك الاسلامي بمبلغ 87 مليون دولار (25 بالمئة هبة و75 بالمئة سيدد من مداخيل المرفأ) والذي سيساهم في تحسين واقع المرفأ وتطويره وتفعيل مرافقه ما سيؤدي الى زيادة إنتاجيته وتوفير المزيد من فرص العمل فيه.

هذا المشروع الذي كشف السيد توفيق سلطان النقاب عنه الى رئيس مجلس الوزراء فبادر الى إحيائه بشكل فوري، يماثله العديد من المشاريع الجاهزة المخصصة لطرابلس على صعيد المنطقة الاقتصادية الخاصة التي وضعها الرئيس ميقاتي على نار حامية، إضافة الى معرض رشيد كرامي الدولي والعديد من المرافق الأخرى من مصفاة النفط الى مطار القليعات الذي حرصت الحكومة في أول جلسة لها على تشكيل لجنة لدراسة إعادة تشغيله مع مطار رياق.

ثلاث سنوات مدة تنفيذ مشروع البنى التحتية في مرفأ طرابلس، والذي رعى الرئيس ميقاتي توقيعه ومباشرة العمل فيه يوم أمس في السراي الحكومي مع شركة المقاولين العرب التي رسى عليها الالتزام، حيث تعهدت لرئيس الحكومة بأن تتسلم الموقع خلال أيام قليلة وأن تبدأ عملها في غضون أسبوعين بعد دفع الكفالات المالية اليوم، وأن تسرّع من وتيرة العمل لانهائه قبل المهلة المحددة بسنتين ونصف السنة.

في حين تمنى الرئيس ميقاتي للشركة التوفيق في عملها، مؤكدا أن مرفأ طرابلس هو أساسي في عملية النهوض الاقتصادي الى جانب مرفأ بيروت وسائر مرافئ لبنان، وشدد على ضرورة أن تشكل فترة تنفيذ المشروع مناسبة لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل بالاختصاصات المختلفة لأبناء طرابلس.

ويتضمن المشروع إستكمال تأهيل البنى التحتية، لجهة الطرق بطول إجمالي يصل الى3.65 كلم بما في ذلك البوابات الرئيسية والتقاطعات وطرق الوصول الى خدمات المرافق وربطها بالطريق الخارجي.. إضافة الى الأرصفة والفواصل الوسطية، وإيجاد مواقف لسيارات الموظفين والزوار، وللشاحنات القادمة بإنتظار البضائع أو تلك المحملة بالحاويات بما يجنب المرفأ الازدحام المروري، خصوصا أنه سيتم تخصيص حولي 70 ألف مترا مربعا تتسع لنحو 230 شاحنة.

كما يتضمن، تأهيل شبكة توزيع المياه، وشبكة مكافحة الحرائق، وشبكة تجميع مياه الصرف الصحي، وشبكة صرف مياه الأمطار، وشبكة الري. وأيضا تأهيل شبكات تزويد الطاقة لضمان إمدادات الطاقة لمختلف المحطات الفرعية الموجودة داخل المرفأ وتأمين الاضاءة الخارجية العامة وإضاءة الشارع، وكذلك شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية وهي تتكون من شبكة بيانات التغطية لخدمات مثل أنظمة الأمن المتكاملة، واتصالات البيانات، والمهاتفة عبر بروتوكول الإنترنت ومراقبة الفيديو، والتحكم في النفاذ، وشبكة اتصالات إنذار الحريق.

ويتضمن المشروع تجميل المناظر حول مباني المرفأ ومناطق وقوف السيارات، إيجاد جسور للوزن، بناء أبنية لجميع الادارات المرتبطة بالمرفأ، بناء جسور لربط المرفأ بالأوتوستراد الدولي، وإيجاد سكة حديد داخل المرفأ لتسهيل نقل البضائع وتسريع إنجاز أعمال التفريغ.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي رعى حفل توقيع الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر مع ممثل شركة المقاولين العرب حازم عبد الغفار الأساس، بحضور وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير مصر ياسر العلوي، توفيق سلطان، المديرة الإقليمية للبنك الدولي مي العلي، نقيب مهندسي طرابلس بهاء حرب، مدير مرفأ طرابلس احمد تامر، رئيس دار الهندسة مروان قبرصلي، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب سيد فاروق وعدد من المهتمين.