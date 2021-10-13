لبنان

جميل السيد: الإنقسامات كانت ولا تزال تُرهِق المقاومة

Lebanon 24
13-10-2021 | 03:24
A-
A+
Doc-P-874515-637697179440907562.jpg
Doc-P-874515-637697179440907562.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "تويتر": "في جريمة اغتيال الحريري، أسقطنا نحن المعتقلين استهداف المقاومة بفضح مؤامرة شهود الزور في المحكمة الدولية نفسها! في جريمة المرفأ، حتى التقرير الفني الأميركي لم يورط المقاومة، وعلى المدعى عليهم المناورة بالقانون بدلا من جر المقاومة إلى مأزق الانقسام بل وأكثر إلى كارثة التقسيم!".

وختم: "لطالما كانت هنالك انقسامات سياسية وطائفية بين القوى السياسية في لبنان، والانقسامات كانت ولا تزال ترهق المقاومة، أما التقسيم فيدمرها".
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2021-10-13
06:30 | 2021-10-13
07:26 | 2021-10-13
05:48 | 2021-10-13
07:34 | 2021-10-13
05:47 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website