جميل السيد: الإنقسامات كانت ولا تزال تُرهِق المقاومة

في جريمة إغتيال الحريري،
أسقطْنا نحن المعتقلون إستهداف المقاومة بفضح مؤامرة شهود الزور في المحكمة الدولية نفسها!
في جريمة المرفأ،
حتى التقرير الفنّي الأميركي لم يورّط المقاومة،
وعلى المدعى عليهم المناورة بالقانون بدلاً من جرّ المقاومة إلى مأزق الإنقسام
بل وأكثر
إلى كارثة التقسيم!
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 13, 2021
في جريمة إغتيال الحريري،
أسقطْنا نحن المعتقلون إستهداف المقاومة بفضح مؤامرة شهود الزور في المحكمة الدولية نفسها!
في جريمة المرفأ،
حتى التقرير الفنّي الأميركي لم يورّط المقاومة،
وعلى المدعى عليهم المناورة بالقانون بدلاً من جرّ المقاومة إلى مأزق الإنقسام
بل وأكثر
إلى كارثة التقسيم!
(تابع)
آخر الكلام:
لطالما كانت هنالك إنقسامات سياسية وطائفية بين القوى السياسية في لبنان،
والإنقسامات كانت ولا تزال تُرهِق المقاومة،
أمّا التقسيم فيدمّرها…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) October 13, 2021
(تابع)
آخر الكلام:
لطالما كانت هنالك إنقسامات سياسية وطائفية بين القوى السياسية في لبنان،
والإنقسامات كانت ولا تزال تُرهِق المقاومة،
أمّا التقسيم فيدمّرها…