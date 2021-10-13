جميل السيد: الإنقسامات كانت ولا تزال تُرهِق المقاومة

غرد النائب اللواء جميل السيد عبر حسابه على "تويتر": "في جريمة اغتيال الحريري، أسقطنا نحن المعتقلين استهداف المقاومة بفضح مؤامرة شهود الزور في المحكمة الدولية نفسها! في جريمة المرفأ، حتى التقرير الفني الأميركي لم يورط المقاومة، وعلى المدعى عليهم المناورة بالقانون بدلا من جر المقاومة إلى مأزق الانقسام بل وأكثر إلى كارثة التقسيم!".وختم: "لطالما كانت هنالك انقسامات سياسية وطائفية بين القوى السياسية في لبنان، والانقسامات كانت ولا تزال ترهق المقاومة، أما التقسيم فيدمرها".