لبنان

رحمة: الجيش وقيادته هما بوصلة البلاد إلى بر الأمان

Lebanon 24
13-10-2021 | 03:44
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علق النائب السابق اميل رحمة في بيان، على زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون للبقاع الغربي جهة عيتا الفخار، وقال: "إن الجيش اللبناني بوحدته وقوته وسهره الدؤوب على الاستقرار، هو ضمان التواصل بين المواطنين على قاعدة الوحدة. وهو في الطرق التي شقها، في بعلبك -الهرمل بالامس، والبقاع الغربي اليوم، يؤكد اصراره على الوصل بين مناطق لبنان كافة، انطلاقا من إيمانه بوحدة المناطق التي يقطنها شعب واحد تشده وحدة التطلعات والمعاناة والرغبة الدائمة في التلاقي لبناء ثقافة الحياة الدائمة".

وختم: "دائما، الجيش اللبناني وقيادته هما البوصلة التي تقود البلاد إلى بر الأمان".
 
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