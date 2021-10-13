"للمطالبة بالهجرة"... عدد من الشبان سينطلقون من طرابلس نحو السفارة الفرنسية ببيروت (صورة)

تجمع عدد من الشبان في ساحة النور - طرابلس و ذلك للانطلاق نحو السفارة الفرنسية في بيروت، وفق مندوبة "لبنان 24".



ويأتي هذا التحرك بعد الدعوات التي اعلن عنها على مواقع التواصل الاجتماعي من شبان من مدينة طرابلس للمطالبة "بالهجرة ولإنقاذ شباب المستقبل والاجيال القادمة قبل قال احلامهم و مصيرهم" بحسب ما قالوا.