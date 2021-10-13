لبنان

مجلس نقابة الصحافة: ما ينشر في "الشرق" ينشر باسم الكعكي بصفته صاحبها

Lebanon 24
13-10-2021 | 04:09
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عقد مجلس نقابة الصحافة اللبنانية اجتماعا طارئا برئاسة النقيب الاستاذ عوني الكعكي خصص لمناقشة مناشدة مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية حول ما ينشر في جريدة الشرق.

ومع بدء الاجتماع سلم النقيب الكعكي رئاسة الاجتماع إلى نائب النقيب الأستاذ جورج سولاج افساحا في المجال لنقاش الموضوع واتخاذ القرار وبعد الاجتماع صدر البيان التالي:

اوضح مجلس نقابة الصحافة اللبنانية ان ما ينشر في جريدة الشرق ينشر باسم الزميل عوني الكعكي بصفته رئيس التحرير وناشر وصاحب جريدة الشرق وليس بصفته نقيبا للصحافة.


واكد مجلس نقابة الصحافة احترام موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية كما كل المواقع الرئاسية الرسمية الاخرى ومقامات المراجع الدينية والروحية.


ويناشد المجلس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية التوجه في مثل هذه الحال إلى الجهة الصالحة والمخولة النظر بهكذا قضايا ليس فقط في الصحافة المكتوبة بل أيضا المرئية والمسموعة.
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