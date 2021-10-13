سقوط طائرة مدنية بالبحر في حالات.. والبحث عن شابين كانا على متنها (فيديو)

عمليات البحث مكان سقوط طائرة مدنية مقابل شاطئ حالات#Lebanon24 pic.twitter.com/DuqdJz7Xld
— Lebanon 24 (@Lebanon24) October 13, 2021
عمليات البحث مكان سقوط طائرة مدنية مقابل شاطئ حالات#Lebanon24 pic.twitter.com/DuqdJz7Xld
وقد اجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة المدنية كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ.
من جهته، تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حادثة سقوط طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر، قبالة ساحل حالات.
وأعطى مولوي توجيهاته للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، وأوعز الى قوى الامن الداخلي للمشاركة في العملية.
يُذكر ان حادثة مماثلة حصلت في شهر تموز الماضي، حيث سقطت طائرة تدريب مدنية في بلدة غوسطا الكسروانية وقتل ركابها الـ 3.