سقوط طائرة مدنية بالبحر في حالات.. والبحث عن شابين كانا على متنها (فيديو)

وعُلم أن شابين كانا على متنها، وهما: ب.عبد الاحد، وع.الحاج أحمد.

سقطت طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني في البحر قبالة حالات عند الساعة ١٠:٤٠ وعلى الفور باشرت وحدات القوات البحرية والجوية في الجيش بمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها بحثاً عن مفقودين كانوا على متن الطائرة.

عمليات البحث مكان سقوط طائرة مدنية مقابل شاطئ حالات#Lebanon24 pic.twitter.com/DuqdJz7Xld — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 13, 2021

وقد اجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة المدنية كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ.