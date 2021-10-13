لبنان

سقوط طائرة مدنية بالبحر في حالات.. والبحث عن شابين كانا على متنها (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2021 | 04:25
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سقطت طائرة تدريب مدنية تابعة لنادي الطيران اللبناني في البحر قبالة حالات عند الساعة ١٠:٤٠ وعلى الفور باشرت وحدات القوات البحرية والجوية في الجيش بمشاركة فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني عملياتها بحثاً عن مفقودين كانوا على متن الطائرة.
 
وعُلم أن شابين كانا على متنها، وهما: ب.عبد الاحد، وع.الحاج أحمد.

 

وقد اجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة  في عملية البحث عن الطائرة المدنية كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ.

 

من جهته، تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حادثة سقوط طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر، قبالة ساحل حالات.

 

وأعطى مولوي توجيهاته للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، وأوعز الى قوى الامن الداخلي للمشاركة في العملية.

 
كما توجه الى مكان وقوع طائرة التدريب، حيث تابع عمليات البحث والإنقاذ الجارية هناك.
 

على ان يزور بعدها سراي جونيه حيث سيكون له كلمة.
 
 

يُذكر ان حادثة مماثلة حصلت في شهر تموز الماضي، حيث سقطت طائرة تدريب مدنية في بلدة غوسطا الكسروانية وقتل ركابها الـ 3.

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