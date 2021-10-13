عطلة الصحافة في ذكرى المولد النبوي

يصادف يوم الاثنين المقبل ١٨ الجاري ذكرى المولد النبوي الشريف، فيتوقف العمل في الصحف يوم الاحد وتحتجب في اليوم التالي. وتستأنف الصدور صباح الثلثاء ١٩ الجاري، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك