بري يدعو مجلس النواب للانعقاد الأسبوع المقبل... ما السبب؟

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ١٩ تشرين الاول الجاري في قصر الأونيسكو لإنتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وذلك عملاً بأحكام الفقرة الثانية من المادة ٤٤ من الدستور والمادة ٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب .يليها جلسة تشريعية لدرس القانون الرامي الى تعديل قانون الإنتخابات النيابية وإقتراح الكوتا النسائية .