خطار منوها بعناصر الدفاع المدني: كانوا على استعداد للتضحية بأرواحهم

أصدر المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار تنويها خطيا "في مجموع المديرية العامة للدفاع المدني بأعمال: عناصر الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين، وذلك للسبب الآتي:تمكنوا من إطفاء خزان الوقود المشتعل داخل منشآت النفط في الزهراني غير آبهين بالمخاطر التي كانت تهدد حياتهم، فعمدوا الى الاقتراب المباشر من النيران وكانوا على استعداد للتضحية بأرواحهم في سبيل تأدية رسالتهم الانسانية زودا عن وطنهم وحرصا على سلامة المواطنين وحماية المؤسسات. فاستحقوا التقدير".