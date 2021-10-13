لبنان

خطار منوها بعناصر الدفاع المدني: كانوا على استعداد للتضحية بأرواحهم

Lebanon 24
13-10-2021 | 04:51
A-
A+
Doc-P-874544-637697228003568229.jpg
Doc-P-874544-637697228003568229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار تنويها خطيا "في مجموع المديرية العامة للدفاع المدني بأعمال: عناصر الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين، وذلك للسبب الآتي:

تمكنوا من إطفاء خزان الوقود المشتعل داخل منشآت النفط في الزهراني غير آبهين بالمخاطر التي كانت تهدد حياتهم، فعمدوا الى الاقتراب المباشر من النيران وكانوا على استعداد للتضحية بأرواحهم في سبيل تأدية رسالتهم الانسانية زودا عن وطنهم وحرصا على سلامة المواطنين وحماية المؤسسات. فاستحقوا التقدير".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:09 | 2021-10-13
06:30 | 2021-10-13
07:26 | 2021-10-13
05:48 | 2021-10-13
07:34 | 2021-10-13
05:47 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website