جيش العدو الإسرائيلي استأنف تركيب أعمدة قبالة عديسة

استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أعمال تركيب أعمدة حديدية وسياج تقني على الطريق الترابية المستحدثة أخيرا في محلة مسكف عام في الداخل المحتل قبالة بلدة عديسة – قضاء مرجعيون، بواسطة ونش ومضخة باطون وعدد من العمال وجنود منتشرين على طول الطريق المذكورة دون أي خرق للخط الأزرق.