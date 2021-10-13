لبنان

جيش العدو الإسرائيلي استأنف تركيب أعمدة قبالة عديسة

Lebanon 24
13-10-2021 | 04:56
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استأنفت قوات  الاحتلال الإسرائيلية أعمال تركيب أعمدة حديدية وسياج تقني على الطريق الترابية المستحدثة أخيرا في محلة مسكف عام في الداخل المحتل قبالة بلدة عديسة – قضاء مرجعيون، بواسطة ونش ومضخة باطون وعدد من العمال وجنود منتشرين على طول الطريق المذكورة دون أي خرق للخط الأزرق.
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