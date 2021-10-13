شركات الغاز تمتنع عن تعبئة القوارير للمواطنين والسبب....

امتنعت عدد من شركات الغاز عن التعبئة القوارير للمواطنين الواقفين من الصباح الباكر امام مراكزها،رغم استعدادهم دفع السعرالجديد .يأتي ذلك الامتناع عن تعبئة الغاز بعد صدور جدول جديد للأسعار على إعتبار انه مجحف بحقها والسوق متعطش للمادة بعد ٤ ايام اقفال.