شرط أساسي لايصال الغاز للمواطنين... ما هو؟

وطالب حاتم عبر "الجديد" أن "تكون قيمة الجعالة "دولار ونصف" لايصال الغاز، لأننا نشتري المازوت "بـ300 الف للصفيحة".

أعلن أمين سر نقابة موزعي الغاز جان حاتم أن "الغاز متواجد في مستودعات الشركات المستوردة، والمشكلة اليوم في التسعيرة التي تعتبر مجحفة".