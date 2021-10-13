فرعون: إقالة القاضي بيطار إعتداء جديد على الضحايا والجرحى

غرد الوزير السابق ميشال فرعون عبر حسابه على "تويتر": إقالة القاضي بيطار إعتداء جديد على الضحايا والجرحى وأهاليهم وكل متضرر وعلى القضاء وكرامة كل مواطن، جسديا ونفسيا وماديا. وإذا كانت وقائع قضية الانفجار الأول لا تزال تحتاج الى توضيح، فإن فاعل هذه الجريمة الجديدة معروف وواضح ويدينهم".