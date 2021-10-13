قبلان: المطلوب إقالة البيطار الآن وحذار اللعب بالنار

أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان التالي:"للأسف الشديد المحقق العدلي طارق البيطار وبطريقته الموتورة أدخل البلد بالمجهول، ووضع الدولة بالنفق، وحول السفارات "باب عالي" وقوة تأثير فوق السلطة السياسية والقانونية، ويكاد يحول الحكومة إلى متاريس ويدفع بالبلد والشارع نحو كارثة، لذلك المطلوب إقالته الآن، وحذار اللعب بالنار".