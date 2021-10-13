ثلاثة جرحى في حادث سير في بخعون ـ الضنية

أصيب 3 أشخاص بجروح ، نتيجة حادث سير وقع بعد اصطدام سيارة بدراجة نارية في محلة رأس القدام على طريق عام بلدة بخعون ـ الضنية.وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف ونقل جريحين إلى كل من مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى سير ـ الضنية الحكومي ، في حين عمل الأهالي على نقل المصاب الثالث عبر سيارة مدنية.