لبنان

ثلاثة جرحى في حادث سير في بخعون ـ الضنية

Lebanon 24
13-10-2021 | 06:52
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 أصيب 3 أشخاص بجروح ، نتيجة حادث سير وقع بعد اصطدام سيارة بدراجة نارية في محلة رأس القدام على طريق عام بلدة بخعون ـ الضنية.
وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على إسعاف ونقل جريحين إلى كل من مستشفى طرابلس الحكومي ومستشفى سير ـ الضنية الحكومي ، في حين عمل الأهالي على نقل المصاب الثالث عبر سيارة مدنية.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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