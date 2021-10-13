سقوط الطائرة المدنية تابع... ما جديد البحث عن المفقودين مقابل شاطئ حالات؟ (صور)

صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:

بتاريخ اليوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢١/١٠/١٣ وفور شيوع نبأ سقوط طائرة تدريب مقابل شاطئ حالات – جبيل، باشرت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني الساعة ١٠:٤٠ عمليات البحث عن مفقودَين كانا على متن الطائرة، بمؤازرة مغاوير البحر في الجيش اللبناني وطوّافتَين تابعتَين للقوّات الجويّة، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار.