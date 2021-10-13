لبنان

سقوط الطائرة المدنية تابع... ما جديد البحث عن المفقودين مقابل شاطئ حالات؟ (صور)

Lebanon 24
13-10-2021 | 06:48
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
بتاريخ اليوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢١/١٠/١٣ وفور شيوع نبأ سقوط طائرة تدريب مقابل شاطئ حالات – جبيل، باشرت وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني الساعة ١٠:٤٠ عمليات البحث عن مفقودَين كانا على متن الطائرة، بمؤازرة مغاوير البحر في الجيش اللبناني وطوّافتَين تابعتَين للقوّات الجويّة، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطّار.
يتركّز البحث حالياً ضمن دائرة واسعة على مسافة كلم واحد من شاطئ بلدة حالات تتراوح الأعماق فيها بين ٣٠ و٣٥ متراً وتتناوب في البحث فرق من الغطّاسين التابعين للدفاع المدني في ظروف دقيقة للغاية بسبب حركة الموج والرياح في تلك المنطقة، وقد أعطى العميد خطّار تعليماته إلى وحدات الدفاع المدني المعنية بالإنقاذ والإسعاف للتواجد في منطقة العمليات بكامل طواقمها للتدخل الفوري عند الإقتضاء ، إلى حين العثور على المفقودَين.
 
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