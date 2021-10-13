سرقة مخارج محطتي كهرباء في بعاصير والجية

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في اقليم الخروب عن تعرض مخارج محطة البيادر الكهربائية، في بلدة بعاصير في اقليم الخروب للسرقة، وهي تغذي ساحة البلدة بالتيار الكهربائي .

كما تعرضت محطة فرنسوا القزي في الجية، لسرقة مخارجها، وقد تم ابلاغ القوى الأمنية ومؤسسة كهرباء لبنان بالحادثتين، حيث بوشرت التحقيقات .