اتجاه لالغاء التظاهرات غدا

علم" لبنان 24" انه في ضوء ارجاء جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة بعد ظهر اليوم ، وبنتيجة الاتصالات السياسية القائمة على اكثر من اتجاه انطلاقا من مسلمات اساسية هي سلامة القضاء واظهار الحقيقة في قضية انفجار المرفأ والحفاظ على القانون والدستور ، برز اتجاه الى الغاء التحركات الشعبية التي كان مقررا القيام بها غدا .