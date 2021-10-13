وزير الدفاع الوطني يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع سفير الاتحاد الأوروبي رالف طرّاف، يرافقه وفد من السفارة، للتعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي والجيش اللبناني.وأبدى السفير طرّاف إستعداد الاتحاد للنظر في ما يمكن تقديمه من مساعدات طبية للجيش، إضافة الى ما يقدمه من برامج دعم للمؤسسة العسكرية.