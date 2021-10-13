لبنان

بيرم التقى مجلس إدارة الضمان الاجتماعي

Lebanon 24
13-10-2021 | 08:10
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 استقبل وزير العمل مصطفى بيرم قبل ظهر اليوم، مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي عرض له الاشكاليات التي يعاني منها الضمان الاجتماعي. وتم الاتفاق مع وزير العمل على وضع خطة عملية ستكون قيد المتابعة بعد تقديم المجلس للمعطيات اللازمة في هذا المجال.

كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية تنسيقية بناء على خطة عمل ذات بنود محددة وعملية، لتطوير واستنهاض ودعم صندوق الضمان حرصا على الأمن الاجتماعي ومصلحة المواطنين.
 
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