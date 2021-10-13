لبنان

إلى اللبنانيين: بعد قفزة الدولار وارتفاع أسعار المحروقات... إليكم سعر ربطة الخبز

Lebanon 24
13-10-2021 | 08:03
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من "فئة 85" و"zero" و “extra” و”super extra” وكافة الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض.
 
وأصبح سعر ربطة الخبز الابيض حجم كبير ووزن 850 غ من الفرن إلى المستهلك 6500 ليرة. أما ربطة حجم وسط ووزن 400 غ فأصبح سعرها 4500 ليرة.
 
وأصبح سعر ربطة الخبز الابيض حجم كبير ووزن 850 غ من الفرن إلى الموزع 5400 ليرة. أما ربطة حجم وسط ووزن 400 غ فأصبح سعرها 3750 ليرة.
 
وأصبح سعر ربطة الخبز الابيض حجم كبير ووزن 850 غ من الموزع إلى المتجر 6500 ليرة. أما ربطة حجم وسط ووزن 400 غ فأصبح سعرها 4500 ليرة.
 
وأصبح سعر ربطة الخبز الابيض حجم كبير ووزن 850 غ من المتجر إلى المستهلك 6500 ليرة. أما ربطة حجم وسط ووزن 400 غ فأصبح سعرها 5000 ليرة.
 
وجاء في القرارين:
 
 
 
 
 
 
 
 

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