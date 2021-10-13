الابيض التقى وفدا من جمعية شركات الضمان

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الابيض ظهر اليوم وفدا من جمعية شركات الضمان، ضم: رئيس الجمعية ايلي نسناس، ونائبه فاتح بكداش، وعضو مجلس الادارة اسامة سلمان والامين العام جميل حرب، وتم البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والقطاع التأميني، وكيفية تطوير هذه العلاقة لما يخدم صحة المواطن والمؤمن معا.بعد انتهاء الاجتماع قال نسناس :"لقد كان الاجتماع مع معالي الوزير ايجابيا حيث تم البحث في الامور الصحية وانعكاسها على القطاع التأميني، وقد اكد لنا معالي الوزير انه بصدد اعادة النظر في كلفة الدعم التي تقدمها وزارة الصحة لتطاول اكبر شريحة من المواطنين في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها مع اعتماد وسائل المكننة الحديثة لتسهيل عمل الوزارة و المواطن على حد سواء.وشكر نسناس للوزير الابيض " تفهمه لهواجس الجمعية وامكان استمرار مثل هذه اللقاءات التي تصب في مصلحة المواطن اللبناني".