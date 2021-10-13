لبنان

مناورة للعدو على الحدود قبالة مركبا

Lebanon 24
13-10-2021 | 09:10
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نفذ العدو الاسرائيلي مناورة داخل فلسطين المحتلة على الحدود اللبنانية قبالة بلدة مركبا.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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