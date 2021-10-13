لبنان

باسيل يتريث!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-10-2021 | 09:06
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تدور مناقشات داخل أروقة "التيار الوطني الحرّ" بوتيرة سريعة ومكثفة، حيث يبدو ان مجموعة كبيرة من نواب التيار وتكتل "لبنان القوي"، تطالب رئيس التيار  النائب جبران باسيل باتخاذ موقف واضح وعلني يدعم خلاله المحقق العدلي طارق البيطار، لكن وحتى اللحظة، ووفق المعلومات، لم يصدر اي موقف لباسيل الذي ينتظر ان تضح الصورة بشكل كامل، وما يمكن أن تسفر عنه الإتصالات الجارية على أكثر من خط.

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