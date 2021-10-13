سلام بحث مع سفيرة كندا في اعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة اليوم، سفيرة كندا في لبنان شانتال شاستوني، وجرى البحث في إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. كما تم تأكيد "أهمية العلاقة بين البلدين خصوصا بوجود حضور لبناني كبير ووازن في كندا".كما استقبل الوزير سلام سفير جمهورية المانيا الاتحادية أندرياس كيندل، الذي شدد على "أهمية المفاوضات مع صندوق النقد الدولي".