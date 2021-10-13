قائد الجيش عرض مع ديل كول الأوضاع في المنطقة الحدودية

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه باليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة الحدودية الجنوبية وعلاقات التعاون بين قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني.كما استقبل قائد الجيش الملحق العسكري الإسباني العقيد غونزالو كرودون هرنانديزفي زيارة وداعية، قدم خلالها خلفه العقيد جوزي ألفارو.