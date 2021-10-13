لبنان

قائد الجيش عرض مع ديل كول الأوضاع في المنطقة الحدودية

Lebanon 24
13-10-2021 | 09:55
A-
A+
Doc-P-874654-637697408250223615.jpg
Doc-P-874654-637697408250223615.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه باليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة الحدودية الجنوبية وعلاقات التعاون بين قوات "اليونيفيل" والجيش اللبناني.

كما استقبل قائد الجيش الملحق العسكري الإسباني العقيد غونزالو كرودون هرنانديزفي زيارة وداعية، قدم خلالها خلفه العقيد جوزي ألفارو.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:55 | 2021-10-13
11:49 | 2021-10-13
11:16 | 2021-10-13
11:09 | 2021-10-13
10:41 | 2021-10-13
10:41 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website