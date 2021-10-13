لبنان

كلودين عون سلمت باسيل نصا تعديليا لقانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية

Lebanon 24
13-10-2021 | 10:05
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أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان، أنه "بعد أن حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة تشريعية في 19 الجاري لدرس قانون الانتخاب والكوتا النسائية، وفي إطار المساعي التي تقوم بها لدى السادة والسيدات النواب لكسب تأييدهم لهذا الإصلاح، زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون على رأس وفد من الهيئة رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل وسلمته النص التعديلي الذي أعدته الهيئة لهذا الغرض".
المصدر: الوكالة الوطنية
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