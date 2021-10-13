حريق في عكار (صور)

إندلع حريق في بلدة قبعيت في عكّار في منطقة حرجية مليئة بالاشجار المثمرة وأشجار الصنوبر وغيرها من الاشجار الحرجية.

وبسبب الرياح تمددت ألسِنة النيران بشكل سريع، ما دفع فرق إطفاء الدفاع المدني وفريق من المستجيب الأول في إتحاد بلديات جرد القيطع و"درب عكّار" للعمل على محاصرة النيران ومنعها من التمدد إلى الأراضي الزراعية.