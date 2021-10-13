عطلة الصحافة في عيد المولد النبوي

أعلنت نقابة الصحافة في بيان أن "يوم الاثنين المقبل 18 تشرين الاول الجاري يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف، فيتوقف العمل في الصحف يوم الأحد وتحتجب في اليوم التالي. وتستأنف الصدور صباح الثلثاء 19 تشرين الأول، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك".