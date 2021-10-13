لبنان

بعد سقوط طائرته قبالة شاطىء حالات.. عمليات البحث مستمرة عن الكابتن الحاج أحمد

Lebanon 24
13-10-2021 | 11:09
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تواصل فرق البحث في الدفاع المدني وطوافات للجيش تبحث عن كابتن الطيران المدني علي حسين الحاج احمد الذي سقطت طائرته صباح اليوم، قبالة شاطىء حالات في الشمال، اثناء مهمة تدريبية مع شخص آخر.

وتتابع مدينة النبطية وبلدة عرمتى المستجدات لمعرفة مصير ابنهما الحاج احمد، البالغ من العمر 51 عاما، وهو والد لشابين وشابة، من عرمتى في جبل الريحان وسكان مدينة النبطية، أتم دراسة الطيران المدني ونال شهادة من احدى الجامعات الكندية وعاد الى لبنان منذ اكثر من 10 سنوات، حيث انتسب الى نادي الطيران اللبناني.
 
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