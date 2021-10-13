ست حالات وفاة بكورونا.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط من العام الفائت إلى 631642

كما وسجل لبنان ست حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8400