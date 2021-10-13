لبنان

حريق في بلدة قبعيت ومحاولات للحد من تمدده

Lebanon 24
13-10-2021 | 12:16
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 اندلع حريق في الاراضي الزراعية والحرجية في خراج بلدة قبعيت. وتقوم فرق الإطفاء من عدة مراكز للدفاع المدني وفريق التدخل السريع في جمعية "درب عكار" بمساعدة الأهالي لمحاصرة النيران، في محاولات للحد من تمددها إلى مساحات حرجية اضافية، مع اشتد سرعة الرياح.
المصدر: الوكالة الوطنية
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قبعيت

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