لبنان

٤ أشهر من عمر الاحتجاجات الشعبيّة في "ليلة ١٧" على الـmtv

Lebanon 24
13-10-2021 | 12:54
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تعرض قناة الـ"mtv" ليلة ١٧ تشرين الأول العمل الأوّل من نوعه "ليلة ١٧" الذي يوثّق أحداث ومحطات احتجاجات ١٧ تشرين منذ ليلة انطلاقتها وصولاً إلى تكليف حسان دياب تأليف حكومة لبنان.

و"ليلة ١٧" من كتابة وإعداد الإعلامي ريكاردو الشدياق وإخراج المخرج أنطوني مرشاق، وهو يتناول حوالي ٤ أشهر من عمر الاحتجاجات الشعبيّة في مختلف مناطق لبنان.

وتعرض الـmtv العمل الأحد المقبل عند الساعة ١١:٠٠ مساءً في الذكرى الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية.
 
 
 
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