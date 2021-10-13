لبنان

المرتضى هنأ المخرج فياض بنيله جائزة عن فيلم "يوسف"

Lebanon 24
13-10-2021 | 13:42
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 استقبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، في مكتبه بالوزارة، المخرج كاظم فياض، الذي نال جائزة أفضل أول عمل سينمائي عن فيلم "يوسف" في مهرجان الاسكندرية ال37 لدول البحر المتوسط، بحضور المنتج الصحافي رضوان مرتضى (مالك شركة بلو هاوس فيلم التي أنتجت فيلم يوسف) .

وشكر فياض ل"الوزير المرتضى التهنئة التي خصه بها بمناسبة تلك الجائزة". كما شكر له "مواكبته ودعمه لكل مبدع لبناني".

وأفاد المكتب الإعلامي لوزير الثقافة أن "اللقاء تمحور حول دور الشباب في الثقافة وصناعة الأفلام والتجديد، وتطوير السينما على مستوى لبنان كي يكون له مكان أفضل عالميا. كما تطرق إلى دور وزارة الثقافة على مستوى رعاية مبادرات الشباب في هذا المضمار الثقافي وفي غيره من المجالات".
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