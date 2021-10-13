لبنان

غداً.. تدابير سير من مستديرة العدلية باتجاه سامي الصلح

Lebanon 24
13-10-2021 | 14:56
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 الساعة 11.00 من تاريخ يوم غد 14-10-2021، سيقام تحرّك أمام قصر عدل بيروت، حيث يتوقّع حضور حشد كبير من المواطنين.

لذلك، ستتّخذ تدابير السير على الشكل التالي:

سيتم منع وقوف السيارات على جانبي الطريق الممتدة من مستديرة العدلية باتجاه سامي الصلح وبالعكس اعتباراً من الساعة 7.00 صباحًا من التاريخ المذكور، ولحين الانتهاء.
سيتمّ قطع الطريق للسير المتجه من مستديرة العدلية باتجاه سامي الصلح (وبالعكس عند الضرورة) وتحويله إلى الطرقات المجاورة، اعتبارًا من الساعة 10،00 ولحين الانتهاء. 

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم حفاظاً على السلامة ومنعاً للازدحام.          
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