لبنان

قبيسي: الأولى بالتحقيق أن يبحث عن صاحب النيترات

Lebanon 24
13-10-2021 | 15:09
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صدر عن عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي البيان الآتي: "الأولى بالتحقيق في لبنان أن يبحث عن صاحب النيترات ومن اشتراها ومن دفع ثمنها ولماذا إلى بيروت ومرفئها؟... وأن يتعاون مع الانتربول للوصول إلى حسابات المصنع ومن فتح الاعتمادات، وهذا ما بحث عنه بعض الإعلاميين ولم يبحث عنه القضاء في لبنان الذي يفتش عن كبش محرقة بكيدية سياسية لا تحقق العدالة، وزيارات متكررة لوفود أميركية وفرنسية إلى بعض القضاة تحرض اللبنانيين بعضهم على بعض".
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