الناصريون الأحرار: حذار 7 أيار جديدة

حذّرت "حركة الناصريين الأحرار" من تصعيد في الشارع قد يؤدي الى فلتان أمني تحت حجة التحقيق في إنفجار المرفأ.

وأشار رئيس مجلس القيادة زياد العجوز إلى أن "الأجواء توحي بأن أمورا ما يتم تحضيرها، والتوتر سيد الموقف... والخطر داهم على الجميع، وأجواء 7 أيار جديدة تلوح في الأفق. وعليه، ما يهمنا أمام أي تطورات قد تحدث بأن نتوجه من الجيش والأجهزة الأمنية بحماية أهلنا وألا يقفوا موقف المتفرج كما حصل في العام 2008، لأننا وأمام أي تطور وأي إعتداء على أهلنا وتحت أي عنوان، وأمام أي تقاعس رسمي، لن نبقي أيدينا مكتوفة... فما حصل في السابع من أيار لن نسمح في تكراره... فلقد تعلمنا الدرس جيدا، ومن يعلم بيروت ويفهم معنى رباطها وأهلها المرابطون فيها يدرك أهمية دورنا في هذه المرحلة، وجدية ما نقول".