حمدان عبر "تويتر": المطلوب تعزيز المواقع الوطنية بدلاً من النفوذ الطائفي

غرّد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان عبر حسابه على "تويتر": "بدلا من تعزيز النفوذ الطائفي، وإرهاب الناس بمخاوف الفتنة بين المكونات الطائفية للوطن، المطلوب تعزيز المواقع الوطنية... (مثلنا ليس مثلهم)".