بناء لطلبهم...إرجاء اجتماع بيرم بممثلي أصحاب العمل والعمال

أصدر المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم البيان الآتي:

بناء لطلب كل من ممثلي أصحاب العمل والعمال في لجنة المؤشر المشكّلة حديثًا، تم تأجيل موعد جلستها الأولى التي كان من المقرر عقدها غدًا الخميس الواقع فيه ١٣ /١٠/٢٠٢١ في مقر وزارة العمل إلى موعد آخر يحدد في أقرب وقت ممكن ...