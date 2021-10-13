لبنان

بناء لطلبهم...إرجاء اجتماع بيرم بممثلي أصحاب العمل والعمال

Lebanon 24
13-10-2021 | 15:57
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أصدر المكتب الإعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم البيان الآتي: 
بناء لطلب كل من ممثلي أصحاب العمل والعمال  في لجنة المؤشر المشكّلة حديثًا، تم تأجيل موعد جلستها الأولى التي كان من المقرر عقدها غدًا الخميس الواقع فيه ١٣ /١٠/٢٠٢١ في مقر وزارة العمل إلى موعد آخر يحدد في أقرب وقت ممكن ...
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