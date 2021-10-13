لبنان

نولاند وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
13-10-2021 | 16:49
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وصلت نائبة وزير الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في زيارة رسمية للبنان تلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانين وممثلين عن المجتمع المدني.
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