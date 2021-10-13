نولاند وصلت إلى بيروت

وصلت نائبة وزير الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في زيارة رسمية للبنان تلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانين وممثلين عن المجتمع المدني.