مصادر قضائية لـ"السياسة" الكويتية: ليس من سلطة مجلس الوزراء إصدار قرار بكفّ يد البيطار

قالت مراجع قضائية لـ"السياسة" الكويتية أنه "لا يمكن لمجلس الوزراء أن يقيل القاضي البيطار، لأن المحقق العدلي تم تعيينه بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا علاقة لمجلس الوزراء بالأمر، إلا إذا كان هناك من يريد الإطاحة بكل الأسس والمفاهيم الدستورية".وكشفت المعلومات لـ"السياسة" أن "حزب الله" سائر في تصعيده ضد القاضي البيطار حتى النهاية".