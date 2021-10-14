حادث سير مروع على طريق عام حلبا (صور)

أفادت مندوبة لبنان 24 عن سقوط عدد من الجرحى اثر حادث سير بينَ 4 سيارات على طريق عام حلبا قرب مفرق بلدة جديدة الجومة.

وقد ادى الحادث الى زحمة سير خانقة ما دفع المواطنين الى سلوك الطرقات الفرعية.