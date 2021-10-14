لبنان

حادث سير مروع على طريق عام حلبا (صور)

Lebanon 24
14-10-2021 | 00:52
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أفادت مندوبة لبنان 24 عن سقوط عدد من الجرحى اثر حادث سير بينَ 4 سيارات على طريق عام حلبا قرب مفرق بلدة جديدة الجومة.
وقد ادى الحادث الى زحمة سير خانقة ما دفع المواطنين الى سلوك الطرقات الفرعية.
 
 
 
 
 
 
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حلبا

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