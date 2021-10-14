لبنان

مفارقة لافتة في حديث علي حسن خليل

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-10-2021 | 01:45
A-
A+
Doc-P-874846-637697958809584456.jpg
Doc-P-874846-637697958809584456.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقفت اوساط سياسية عند الاطلالة التلفزيونية الاخيرة للنائب علي حسن خليل عبر قناة "الميادين"حيث رفض توجيه الاتهام إلى السفيرة الاميركية دوروثي شيا في ما خص التدخل الخارجي في مسار  تحقيقات ملف مرفأ بيروت، إذ اقتصر كلامه على"تدخل أجنبي ولقاءات يعقدها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مع وفود اجنبية"، رغم  أن اعلامية "الميادين" سألته أن كان يقصد بالتدخل الخارجي السفيرة  الاميركية  وأن كان يقصد بالوفد الاجنبي الوفد الفرنسي.

في المقابل كان لافتا أن حزب الله يتهم صراحة  الإدارة الأميركية بالتدخل في عمل القاضي البيطار.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:40 | 2021-10-14
03:37 | 2021-10-14
03:32 | 2021-10-14
03:28 | 2021-10-14
03:19 | 2021-10-14
03:15 | 2021-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website