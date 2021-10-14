مفارقة لافتة في حديث علي حسن خليل

توقفت اوساط سياسية عند الاطلالة التلفزيونية الاخيرة للنائب علي حسن خليل عبر قناة "الميادين"حيث رفض توجيه الاتهام إلى السفيرة الاميركية دوروثي شيا في ما خص التدخل الخارجي في مسار تحقيقات ملف مرفأ بيروت، إذ اقتصر كلامه على"تدخل أجنبي ولقاءات يعقدها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مع وفود اجنبية"، رغم أن اعلامية "الميادين" سألته أن كان يقصد بالتدخل الخارجي السفيرة الاميركية وأن كان يقصد بالوفد الاجنبي الوفد الفرنسي.

في المقابل كان لافتا أن حزب الله يتهم صراحة الإدارة الأميركية بالتدخل في عمل القاضي البيطار.