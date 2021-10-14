لبنان

سعيد مالك:لا إمكانية لتنحية القاضي بيطار إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى

Lebanon 24
14-10-2021 | 01:45
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رأى الخبير الدستوري سعيد مالك عبر صوت لبنان أن هناك محاولات حثيثة للتأثيرعلى مجريات التحقيق.
وأكد أن المخرج الأساسي هو بترك القضاء يعمل وبترك المحقق العدلي ينجز عمله، مشدداً على أن لا إمكانية لمجلس الوزراء بالتدخل في عمل القضاء عملاً بمبدأ فصل السلطات.
وشدد مالك على أن فصل السلطات يمنع تدخل الحكومة ومجلس النواب بعمل القضاء، لافتاً الى أن كف يد المحقق العدلي بمرسوم سابقة غير مألوفة.
وأكد أن لا إمكانية لتنحية القاضي إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
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