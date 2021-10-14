لبنان

" عون تعمّد هذا الموقف، وما حصل لن يمر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-10-2021 | 02:30
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أبدت مصادر في "كتلة التحرير والتنمية" انزعاجها مما وصفته بـ" تعمّد" رئيس الجمهورية ميشال عون عدم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، معتبرة" ان الرئيس عون تقصد هذا الامر لكي يكون باستطاعة القاضي طارق البيطار اصدار مذكرات توقيف بحق النواب، في سياق حربه ضده الرئيس نبيه بري وهذا الأمر معروف للجميع".

وقالت المصادر" إن ما يحصل لن يمر مرور الكرام وأن التحركات سوف تنطلق  اليوم ولو بطريقة رمزية ليبنى على الشيء مقتضاه في الساعات المقبلة لجهة الاتصالات الجارية وما إذا كانت ستؤول  إلى النتيجة المرجوة".

وفي هذا الاطار يروج مناصرو حركة "امل" عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتحضير لتحركات شعبية للضغط لاقالة  البيطار".

المصدر: لبنان 24

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