"هناك مماطلة في إقرار خطة النقل"... طليس: هل المطلوب اعتماد جدول تعرفة نقل يومي؟

اشار رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، الى ان "الاتحادات طالبت رئيس الجمهورية ميشال عون اقرار خطة النقل العام المتكاملة من خارج جدول اعمال مجلس الوزراء".وفي حديث لـ "صوت لبنان 100.5"، أضاف: "المطلوب اما اقرار خطة النقل التي تم الاتفاق عليها او عدم اقرارها وفي هذه الحال على الدولة تأكيد اهمية الخطة وتكليف وزارة الاشغال تحديد تعرفة على اساس الاسعار".وسأل:"هل المطلوب اعتماد جدول تعرفة نقل يومي؟".ولفت طليس، الى أن "هناك مماطلة في إقرار خطة النقل المتكاملة التي تخدم المواطنين والموظفين المطلوب اقرارها، وغدا لدينا مؤتمر صحفي واتمنى من كل المسؤولين والمعنيين ان يأتوا بحل".