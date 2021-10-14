تدابير سير في عائشة بكّار مساءً

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة عن أنه "بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، سيقام مساء اليوم 14-10-2021، احتفال في محلّة عائشة بكّا، شارع الجمال، بالقرب من مستشفى العناية بالطفل والأم".وقالت في بلاغ،انه "سيتم منع وقوف ومرور السيارات في الشّارع المذكور لمدّة ساعتين، اعتباراً من الساعة 18:00 لغاية الساعة 20:00 من التاريخ المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة.