لبنان

تدابير سير في عائشة بكّار مساءً

Lebanon 24
14-10-2021 | 02:32
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أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمـن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة عن أنه "بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، سيقام مساء اليوم 14-10-2021، احتفال في محلّة عائشة بكّا، شارع الجمال، بالقرب من مستشفى العناية بالطفل والأم".

وقالت في بلاغ،انه "سيتم منع وقوف ومرور السيارات في الشّارع المذكور لمدّة ساعتين، اعتباراً من الساعة 18:00 لغاية الساعة 20:00 من التاريخ المذكور، وتحويل السير إلى الطرقات المجاورة.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور".
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