"للمرة الثانية على التوالي".... رفض طلب الرد المقدم من حسن خليل وزعيتر (صور)

أصدرت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في بيروت برئاسة القاضي ناجي عيد وعضوية القاضيين روزين غنطوس وليليان سعد قرارها المتعلّق بطلب رد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ والمقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، حيث تم ردّ الطلب شكلاً.وخالفت القاضية سعد القرار، ورأت وجوب قبول الدعوى شكلاً معتبرةً أن صلاحية النظر بها تعود إلى محكمة التمييز.